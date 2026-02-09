Дороги закрыли в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды

8 февраля 2026 года в 18:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

Алматинская область:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 59-143 (с.Жанакурылыс — гр. Жамбылской обл.).

Жамбылская область:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 143-214 (уч. гр. Алматинской обл. — с. Кордай).

Ориентировочное время открытия движения — 9 февраля 2026 года в 02:00.

08 февраля 2026 года в 22:20 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Сарыозек — Коктал» км 3-68 (уч. п. Сарыозек — перевал Алтын Емель).

Ориентировочное время открытия дороги — 09 февраля 2026 года в 09:00.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и Астане на 9 февраля.