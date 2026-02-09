РУ
    22:19, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Дороги закрыли в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды

    В нескольких регионах Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за непогоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    трасса, закрыта дорога, метель, буран, снегоуборочные машины, қар тазалау машиналары, автожол, жол жабық, боран
    Фото: «КазАвтоЖол»

    8 февраля 2026 года в 18:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

    Алматинская область:

    — на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 59-143 (с.Жанакурылыс — гр. Жамбылской обл.).

    Жамбылская область:

    — на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 143-214 (уч. гр. Алматинской обл. — с. Кордай).

    Ориентировочное время открытия движения — 9 февраля 2026 года в 02:00.

    08 февраля 2026 года в 22:20 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Сарыозек — Коктал» км 3-68 (уч. п. Сарыозек — перевал Алтын Емель).

    Ориентировочное время открытия дороги — 09 февраля 2026 года в 09:00.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и Астане на 9 февраля.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
