Дороги закрыли в Костанайской области из-за непогоды

15 марта 2026 года в 23:30 в связи с ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ» км 555 — 682 (г. Тобыл — п. Сарыколь);

на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км 320 — 501 (п. Бестобе — г. Рудный);

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8 — 218 (г. Тобыл — п. Октябрьский).

Ориентировочное время открытия дороги — 16 марта в 08:00.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстану на 16 марта.