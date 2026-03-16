    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:31, 15 Март 2026 | GMT +5

    Дороги закрыли в Костанайской области из-за непогоды

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах в Костанайской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    15 марта 2026 года в 23:30 в связи с ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:

    • на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ» км 555 — 682 (г. Тобыл — п. Сарыколь);
    • на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км 320 — 501 (п. Бестобе — г. Рудный);
    • на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8 — 218 (г. Тобыл — п. Октябрьский).

    Ориентировочное время открытия дороги — 16 марта в 08:00.

    Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстану на 16 марта.

    КазАвтоЖол Костанайская область Закрытие дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
