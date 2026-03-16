    21:36, 15 Март 2026 | GMT +5

    Туман и гололед: штормовая погода ожидается в 13 регионах Казахстана и Астане

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстану на 16 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    туман
    Фото: Kazinform

    В Астане ночью и утром ожидается туман.

    Ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на юго-западе области 15-20 м/с. 

    На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15 м/с.

    На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются туман, на дорогах гололедица.

    Ночью и утром на востоке Атырауской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. 

    Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. 

    На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. 

    На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. 

    В Костанайской области ожидается туман. 

    На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. 

    На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с. 

    Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед. На западе, юге, востоке области ожидается туман. 

    На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. 

    На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. 

    Гульжан Тасмаганбетова
