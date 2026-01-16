Дороги закрыли в Атырауской и Актюбинской областях

16 января в 03:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта в следующих регионах:

Актюбинская область

на участке автодороги а/д «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ» км. 104-337 (уч. г.Кандыагаш-гр.Атырауской обл.).

Атырауская область

на участке автодороги а/д «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ» км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл.-с.Сагиз).

Ориентировочное время открытия дороги - 16 января в 09:00.

Ранее сообщалось, что движение ограничили на трассах в трех регионах Казахстана.