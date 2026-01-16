РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:45, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Дороги закрыли в Атырауской и Актюбинской областях

    Из-за ухудшения погоды вводится ограничение движения на нескольких участках автодорог по Казахстану, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    закрытие дорог, перекрыть дорогу, стоп
    Фото: freepik.com

    16 января в 03:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта в следующих регионах:

    Актюбинская область

    • на участке автодороги а/д «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ» км. 104-337 (уч. г.Кандыагаш-гр.Атырауской обл.).

    Атырауская область

    • на участке автодороги а/д «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ» км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл.-с.Сагиз).

    Ориентировочное время открытия дороги - 16 января в 09:00.

    Ранее сообщалось, что движение ограничили на трассах в трех регионах Казахстана.

    Теги:
    Атырауская область КазАвтоЖол Закрытие дорог Актюбинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают