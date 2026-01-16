02:45, 16 Январь 2026 | GMT +5
Дороги закрыли в Атырауской и Актюбинской областях
Из-за ухудшения погоды вводится ограничение движения на нескольких участках автодорог по Казахстану, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
16 января в 03:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта в следующих регионах:
Актюбинская область
- на участке автодороги а/д «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ» км. 104-337 (уч. г.Кандыагаш-гр.Атырауской обл.).
Атырауская область
- на участке автодороги а/д «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ» км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл.-с.Сагиз).
Ориентировочное время открытия дороги - 16 января в 09:00.
Ранее сообщалось, что движение ограничили на трассах в трех регионах Казахстана.