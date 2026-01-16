РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:25, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах в нескольких регионах Казахстана

    В Казахстане из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение на нескольких участках автодорог республиканского значения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол»

    Еще несколько участков автодорог ограничили для движения в Казахстане
    Фото: Pexels

    Атырауская область

    • на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 14-179 (уч. п. Алмалы – п. Индер).

    Ориентировочное время открытия дороги — 16 января в 08:00.

    Актюбинская область

    • на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 776-836 (уч. АЗС ЭКО ойл – г. Хромтау).

    Ориентировочное время открытия дороги – 16 января в 09:00.

    Жамбылская область

    • на участке 160-268 км автодороги республиканского значения «Мерке-Шу-Бурылбайтал» (от села Бирлик до села Бурылбайтал.).

    Ориентировочное время открытия – 16 января в 09:00.

    Теги:
    Дороги Погода КазАвтоЖол Непогода Закрытие дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
