23:25, 15 Январь 2026 | GMT +5
Движение ограничили на трассах в нескольких регионах Казахстана
В Казахстане из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение на нескольких участках автодорог республиканского значения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол»
Атырауская область
- на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 14-179 (уч. п. Алмалы – п. Индер).
Ориентировочное время открытия дороги — 16 января в 08:00.
Актюбинская область
- на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 776-836 (уч. АЗС ЭКО ойл – г. Хромтау).
Ориентировочное время открытия дороги – 16 января в 09:00.
Жамбылская область
- на участке 160-268 км автодороги республиканского значения «Мерке-Шу-Бурылбайтал» (от села Бирлик до села Бурылбайтал.).
Ориентировочное время открытия – 16 января в 09:00.