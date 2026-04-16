Дороги закрыли из-за гололеда в двух областях Казахстана
Об ограничении движения в Карагандинской и Акмолинской областях сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.
16 апреля 2026 года в 02:20 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).
Также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 30 — 92 (ПВП Жибек-Жолы — граница Карагандинской области).
Ориентировочное время открытия дорог — 16 апреля 2026 года в 08:00.
Ранее штормовое предупреждение объявили в 17 регионах Казахстана.