телерадиокомплекс президента РК
    02:35, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Дороги закрыли из-за гололеда в двух областях Казахстана

    Об ограничении движения в Карагандинской и Акмолинской областях сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    16 апреля 2026 года в 02:20 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

    Также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 30 — 92 (ПВП Жибек-Жолы — граница Карагандинской области).

    Ориентировочное время открытия дорог — 16 апреля 2026 года в 08:00.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в 17 регионах Казахстана.

    Динара Жусупбекова
