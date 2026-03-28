Дороги, газ, интернет и жилье: что строят в новом городе Алатау

Заместитель акима города Бөріхан Абдибаев, отвечая на запрос агентства, подробно остановился на развитии дорожной и инженерной инфраструктуры, газификации и водоснабжении микрорайонов, строительстве жилья и обеспечении города интернет-связью.

Дорожная инфраструктура

В этом году акимат города планирует провести средний ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 43,1 километра. Работы по капитальному ремонту дорог на данный момент не предусмотрены.

При выделении дополнительных бюджетных средств в городе также могут быть проведены дополнительные работы по улучшению качества дорожного полотна во внутригородских и прилегающих территориях. В их числе — ямочный ремонт, укрепление обочин, обновление дорожной разметки и приведение дорожных знаков в нормативное состояние.

Как отметил Абдибаев, реализация этих мероприятий позволит значительно улучшить эксплуатационные характеристики улично-дорожной сети, продлить срок службы дорожного покрытия и повысить безопасность движения для водителей и пешеходов.

Газификация и водоснабжение

На сегодняшний день 10 из 12 микрорайонов города подключены к централизованной системе газоснабжения. В микрорайоне Куйган в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство системы газоснабжения.

Кроме того, в 2025 году были выполнены работы по газификации до микрорайона Даулет. В дальнейшем рассматривается возможность проведения газопровода от этой линии в микрорайон Кайрат с привлечением частной компании. Сейчас этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Централизованным водоснабжением обеспечены все микрорайоны города, однако общий уровень охвата населения системой водопровода составляет 86,6%.

Для дальнейшего развития системы водоснабжения подготовлены проекты реконструкции водопроводных сетей в микрорайонах Жетыген, Жанадауир и Жанаталап.

— По двум проектам — в Жанадауире и Жанаталапе — уже получены положительные заключения государственной экспертизы. По проекту в Жетыгене соответствующее заключение ожидается в ближайшее время, — уточнил замакима.

Инженерная инфраструктура

Развитие инженерных сетей является одним из приоритетных направлений работы акимата. В городе ведется поэтапная модернизация систем водоотведения и канализации, направленная на повышение качества коммунальных услуг.

На сегодняшний день канализационные системы функционируют в микрорайонах Жетыген, Заречный, Коянкус, а также в жилом комплексе Gate City. Общая протяженность действующих канализационных сетей составляет 41 километр.

Также разрабатывается проект водоотведения для микрорайона Даулет. Он предусматривает строительство трех канализационных насосных станций и прокладку 15 километров канализационных сетей.

По данным спикера, реализация этих проектов позволит увеличить пропускную способность системы водоотведения, повысить надежность работы инженерной инфраструктуры и создать условия для дальнейшего развития жилых территорий.

Жилищное строительство

Бөріхан Абдибаев также рассказал о планах по жилищному строительству и объемах ввода жилья. По его словам, по итогам 2025 года план по вводу жилых объектов был выполнен в полном объеме — в эксплуатацию введено 150 тысяч квадратных метров жилья.

В этом году планируется построить и сдать еще 40 тысяч квадратных метров жилья. Основные строительные работы и ввод новых объектов запланированы в микрорайонах Жетыген, Коянкус, Ынтымак, Жанаарна и Жанадауир.

При этом значительная часть жилой застройки в этом году будет сосредоточена в районе жилого комплекса Gate City, где реализуются ключевые проекты жилищного строительства города.

Связь и цифровая инфраструктура

Все микрорайоны Алатау уже обеспечены мобильной связью стандартов 3G и 4G всех операторов. В соответствии с дорожной картой Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития на 2025–2027 годы продолжается работа по дальнейшему улучшению качества мобильной связи.

В октябре 2025 года в микрорайоне Жетыген была запущена базовая станция стандарта 5G оператора Tele2.

Кроме того, в рамках дорожной карты планируется установка опор двойного назначения в отдельных микрорайонах города и вдоль республиканской трассы Алматы — Усть-Каменогорск. Необходимая инфраструктура для этого уже подготовлена.

— Работа по развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры города продолжается, — подчеркнул замакима города.

Напомним, в январе 2024 года постановлением Главы государства село Жетыген Илийского района Алматинской области было отнесено к категории города областного значения и переименовано в Алатау.

В сентябре 2025 года Президент подписал Указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона. В минувшую пятницу депутаты Парламента приняли проект Конституционного закона РК «О специальном правовом режиме города Алатау». Проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» был разработан в целях реализации поручений Главы государства и направлен на создание новых правовых и экономических условий для устойчивого развития нового города.

Ранее мы рассказывали о том, что изменилось в городе за два года и увеличилась ли численность его населения.