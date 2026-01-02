Дорога за 32 млрд тенге в ЗКО: остались недостроенными 900 метров

Как сообщил юрист, член общественного совета ЗКО Бауыржан Ахметжан, о том, что организация-подрядчик ТОО «Казкомсервис» не выполнила свои обязательства полностью, говорилось и раньше.

— Вначале, 19 декабря я провел общественный контроль на указанном участке дороги и выявил ряд нарушений законности. После этого я побывал на трассе вновь и увидел, что недоработки остались в том же виде. Темнота, ночное освещение не подключено. Асфальт на мосту Пойма разрезан, обочина раскопана. Из-за отсутствия защитного ограждения, ехать из города Аксай в село Подстепное и назад очень опасно. Вот так выглядит дорога, построенная за 32 миллиарда тенге. Кто привлечет за это к ответственности подрядчика? — говорит Б.Ахметжан.

По этому вопросу корреспонденту Kazinform дал ответ директор филиала АО «КазАвтоЖол» по ЗКО Асылбек Мардан.

По его словам, указанные работы не приняты заказчиком.

— По поводу траншеи на обочине дороги могу сказать следующее: на указанных участках была проведена работа по укладке водоотводящих лотков, предназначенных для сбора воды с проезжей части. По состоянию на сегодня, оставшийся объем работы составляет 900 метров, — сказал А.Мардан.

