Торжественно открытая дорога в ЗКО так и осталась недостроенной

Как сообщил юрист, член общественного совета Западно-Казахстанской области Бауыржан Ахметжан, в церемонии торжественного открытия данного дорожного объекта приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и председатель правления АО НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

По словам общественного деятеля, подрядная организация ТОО «Казкомсервис» не выполнила в полном объёме обязательства, предусмотренные условиями договора.

Фото: Бауыржан Ахметжан

— 19 декабря я выехал на данный участок автодороги и выявил ряд недостатков и нарушения законодательства. Прежде всего, на протяжении всех 36 км асфальтового покрытия в ряде мест отсутствует, либо частично стерта дорожная разметка. На мосту в районе села Пойма, а также на дорожной развязке возле посёлка Подстепное в нескольких точках не установлены защитные ограждения. Это напрямую относится к вопросам безопасности дорожного движения, поскольку передвижение транспортных средств по мостам в таком состоянии представляет серьёзную опасность. Кроме того, металлические опоры, на которых установлены дорожные знаки, имеют высоту менее 2 метров. У оснований опор ночного освещения лежат насыпи грунта, при этом сами опоры не подключены к электроснабжению. Обочины дороги не укреплены, здесь также имеются земляные насыпи. Всё это в совокупности может привести к возникновению аварийных ситуаций, — отметил Б. Ахметжан.

Фото: Бауыржан Ахметжан

По его словам, все перечисленные факты противоречат требованиям правил применения технических средств организации дорожного движения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона о государственных закупках, в реестр недобросовестных участников государственных закупок включаются поставщики, которые не исполнили либо ненадлежащим образом исполнили свои обязательства по договорам, заключённым с ними в рамках государственных закупок.

При этом заказчик обязан не позднее 30 календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения требований законодательства о государственных закупках либо условий договора, обратиться в суд с исковым заявлением о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

По словам Бауыржана Ахметжана, согласно данным портала государственных закупок, АО «КазАвтоЖол» заключило несколько договоров с ТОО «Казкомсервис» (директор — Бахытжан Культекенов, учредитель — Каиржан Культекенов).

Суть этих договоров заключается в реконструкции автомобильной дороги Подстепное — Теректы — граница РФ на участке с 0 по 36 километр.

— Стоимость строительства дороги за три с половиной года выросла в несколько раз. Так, 30 июня 2022 года договор был заключён на сумму 21 млрд 883 млн 423 883 тенге. А к 28 октября текущего года стоимость работ достигла 32 млрд 40 млн 504 577 тенге. Таким образом, стоимость одного километра реконструируемой дороги, выполняемой ТОО «Казкомсервис», превышает 890 млн тенге. Срок завершения работ установлен на 9 декабря текущего года. В случае несвоевременного выполнения подрядчик обязан выплатить штраф за просрочку, — отметил член общественного совета Западно-Казахстанской области.

В связи с этим агентство Kazinform направило официальный запрос в филиал акционерного общества «КазАвтоЖол» по Западно-Казахстанской области.

Как уточнил директор филиала Асылбек Мардан, по объекту реконструкции дороги Подстепное — Теректы — граница РФ на участке с 0 по 36 километр акт приёмки до настоящего времени не подписан.

— 10 декабря с целью обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств, движение было открыто. Основные работы на данном участке полностью завершены. В настоящее время с учётом погодных условий продолжаются работы по благоустройству дороги, включая установку барьерных ограждений, укрепление обочин, устройство водоотводных лотков, установку дорожных знаков и подключение наружного освещения. По оставшемуся объёму работ подрядная организация оплаты не получала. Срок действия договора истекает в конце года, — сообщил Асылбек Мардан.

