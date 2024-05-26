До потребителей зараженное мясо не дойдет - МСХ о бруцеллезе в Карагандинской области

В Карагандинской области в 9 населенных пунктов пяти районов были обнаружены очаги бруцеллеза. В данных селах ввели карантин, передает корреспондент агентства Kazinform.

На основании представлений главных государственных ветеринарно-санитарных инспекторов районов, на территории очагов с 23 мая были установлены ограничительные мероприятия по бруцеллезу.

В 9 населённых пунктах 5 районов были выявлены больные животные:

Абайский район, с/о Курма;

Каркаралинский район, с/о М. Мамыраева, с/о Темиршы;

Нуринский район, с/о Тассуат;

Шетский район, с/о Коктенколь, Нураталды, Шетский, Босагинский;

Осакаровский район, с/о Батпак.

Всего было обнаружено 18 больных голов крупного рогатого скота. Ограничительные мероприятия по бруцеллезу будут проводиться до получения двух последовательных отрицательных результатов для всего поголовья крупного рогатого скота и отрицательных результатов от других видов животных, а также в соответствии с результатами качества заключительной дезинфекции.

— До потребителей зараженное мясо не попадет. Все под контролем, — сообщил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ержан Бекетбаев.

Также по словам главного ветеринара области, на неблагополучных территориях, где установлены ограничения, специалистами РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» КВКН МСХ РК проводятся оздоровительные мероприятия.

Как сообщяют ветеринары, причиной заражения бруцеллезом является хроническое течение болезни, несвоевременная изоляция больных животных, несдача молодняка больных животных на санитарный убой, несвоевременное уведомление владельцами животных при ввозе или продаже животного ветеринарной службы на местах, не проведение дезинфекционных работ в стойлах весной и осенью при выпасе и выгоне животных. Как правило, профилактической вакцинации животных не существует. Поэтому уберечь скот можно только при соблюдении правил.

Еще больше об этом заболевании — в материале агентства Kazinform.