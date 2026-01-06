РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:36, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Дополнительные поезда запустили из Акмолинской области в Астану из-за непогоды

    В связи с ограничениями движения на автодорогах КТЖ дополнительно организует перевозку пассажиров электропоездами, передает агентство Kazinform.

    Дополнительные поезда запустили в Казахстане из-за непогоды
    Фото: АО "Пассажирские перевозки"

    В связи с введением временных ограничений движения на автомобильных дорогах из-за неблагоприятных погодных условий КТЖ определил пригородные поезда для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами.

    Для посадки пассажиров со станций Кокшетау, Курорт-Боровое, Макинка и Акколь до станции Астана предусмотрены следующие поезда:

    • № 6830 «Кокшетау — Астана»;
    • № 7508 «Кокшетау — Астана».

    — В сложных погодных условиях поезда остаются одним из самых надёжных и безопасных способов передвижения. Национальный перевозчик продолжает принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров и призывает граждан учитывать погодные условия при планировании поездок, — говорится в сообщении перевозчика.

    Ранее сообщалось, что десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды.

    Теги:
    Регионы Казахстана КТЖ Астана Поезда Железная дорога Непогода Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают