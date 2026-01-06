Дополнительные поезда запустили из Акмолинской области в Астану из-за непогоды

В связи с введением временных ограничений движения на автомобильных дорогах из-за неблагоприятных погодных условий КТЖ определил пригородные поезда для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами.

Для посадки пассажиров со станций Кокшетау, Курорт-Боровое, Макинка и Акколь до станции Астана предусмотрены следующие поезда:

№ 6830 «Кокшетау — Астана»;

№ 7508 «Кокшетау — Астана».

— В сложных погодных условиях поезда остаются одним из самых надёжных и безопасных способов передвижения. Национальный перевозчик продолжает принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров и призывает граждан учитывать погодные условия при планировании поездок, — говорится в сообщении перевозчика.

Ранее сообщалось, что десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды.