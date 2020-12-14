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Дональд Трамп поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Декабря 2020, 17:41
Дональд Трамп поздравил казахстанцев с Днем Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма Президента США Дональда Трампа по случаю Дня Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дональд Трамп, сердечно поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с 29-й годовщиной Независимости страны, отметил, что он присоединяется к празднованию с Президентом почти трех десятилетий лидерства Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии.

«Уходящий год принес беспрецедентные глобальные вызовы, однако наше партнерство выдержало все испытания. Наше сотрудничество по преодолению всех аспектов пандемии COVID-19 было плодотворным и полностью соответствовало масштабам нашего Расширенного стратегического партнерства. От имени народа Соединенных Штатов Америки желаю народу Казахстана здоровья и успехов в предстоящем году», - говорится в приветствии Президента США.


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