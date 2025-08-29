РУ
    15:54, 29 Август 2025 | GMT +5

    Доллар завершил неделю ростом

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: Рixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 538,54 тенге, поднявшись на 0,77 тенге. Официальный курс Национального банка на 29 августа установлен на уровне 537,76 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 537,51 тенге, продают по 539,38 тенге. Евро торгуется в диапазоне 625,48–629,56 тенге, а рубль — 6,58–6,70 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 535,99 тенге, продают по 540,97 тенге. Евро можно приобрести по 621,97 тенге, а продать по 631,96 тенге. Рубль покупают по 6,65, продают по 6,75 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 536,93 тенге, а продают по 539,98 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 623,95 – 629,00 тенге, а рубль в районе 6,62 – 6,68 тенге.

    По итогам дневных торгов 28 августа средневзвешенный курс доллара составил 537,76 тенге, снизившись на 0,16 тенге. 

    Еламан Турысбеков
