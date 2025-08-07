Доллар снова подорожал на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 539,38 тенге, поднявшись на 2,68 тенге. Официальный курс Национального банка на 7 августа установлен на уровне 536,58 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 538,35 тенге, продают по 540,46 тенге. Евро торгуется в диапазоне 625,05–630,37 тенге, а рубль — 6,63–6,75 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 537,52 тенге, продают по 544,52 тенге. Евро можно приобрести по 623,45 тенге, а продать по 633,47 тенге. Рубль покупают по 6,68, продают по 6,79 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 538,02 тенге, а продают по 541,02 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 623,18 — 629,18 тенге, а рубль в районе 6,64 — 6,71 тенге.

По итогам дневных торгов 6 августа средневзвешенный курс доллара составил 536,58 тенге, снизившись на 0,97 тенге.