    16:01, 06 Август 2025 | GMT +5

    Тенге продолжает укрепляться на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 536,58 тенге, снизившись на 0,97 тенге. Официальный курс Национального банка на 6 августа установлен на уровне 537,53 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 537,92 тенге, продают по 540,03 тенге. Евро торгуется в диапазоне 619,57–624,12 тенге, а рубль — 6,61–6,73 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 534,58 тенге, продают по 541,58 тенге. Евро можно приобрести по 616,19 тенге, а продать по 626,33 тенге. Рубль покупают по 6,61, продают по 6,72 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 536,70 тенге, а продают по 539,83 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 619,14 — 625,05 тенге, а рубль в районе 6,60 — 6,67 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 августа средневзвешенный курс доллара составил 537,53 тенге, снизившись на 3,98 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
