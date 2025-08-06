Тенге продолжает укрепляться на бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 536,58 тенге, снизившись на 0,97 тенге. Официальный курс Национального банка на 6 августа установлен на уровне 537,53 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 537,92 тенге, продают по 540,03 тенге. Евро торгуется в диапазоне 619,57–624,12 тенге, а рубль — 6,61–6,73 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 534,58 тенге, продают по 541,58 тенге. Евро можно приобрести по 616,19 тенге, а продать по 626,33 тенге. Рубль покупают по 6,61, продают по 6,72 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 536,70 тенге, а продают по 539,83 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 619,14 — 625,05 тенге, а рубль в районе 6,60 — 6,67 тенге.

По итогам дневных торгов 5 августа средневзвешенный курс доллара составил 537,53 тенге, снизившись на 3,98 тенге.