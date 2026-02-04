Доллар опустился ниже 500 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 498,65 тенге, снизившись на 4,4 тенге. Официальный курс Национального банка на 4 февраля установлен на уровне 503,44 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 498,73 тенге, продают по 501,33 тенге. Евро торгуется в диапазоне 587,37-594,01 тенге, а рубль — 6,42-6,55 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 497,04 тенге, продают по 504,04 тенге. Евро можно приобрести по 585,18 тенге, а продать по 595,18 тенге. Рубль покупают по 6,30, продают по 6,60 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 498,61 тенге, а продают по 500,95 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 589,25 — 595,81 тенге, а рубль в районе 6,45 — 6,54 тенге.

По итогам дневных торгов 3 февраля средневзвешенный курс доллара составил 503,44 тенге, снизившись на 1,73 тенге.