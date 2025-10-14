РУ
    16:15, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Доллар немного подорожал на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 538,63 тенге, поднявшись на 0,92 тенге. Официальный курс Национального банка на 14 октября установлен на уровне 537,77 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 540,02 тенге, продают по 542,27 тенге. Евро торгуется в диапазоне 622,37-627,42 тенге, а рубль — 6,62-6,75 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 538,53 тенге, продают по 544,56 тенге. Евро можно приобрести по 622,51 тенге, а продать по 630,54 тенге. Рубль покупают по 6,64, продают по 6,80 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 539,48 тенге, а продают по 542,52 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 622,27 — 627,77 тенге, а рубль в районе 6,62 — 6,69 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 октября средневзвешенный курс доллара составил 537,77 тенге, снизившись на 1,16 тенге.

    Еламан Турысбеков
