    15:54, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Доллар к тенге продолжает падение на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 537,77 тенге, снизившись на 1,16 тенге. Официальный курс Национального банка на 13 октября установлен на уровне 539,06 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 538,71 тенге, продают по 540,77 тенге. Евро торгуется в диапазоне 623,60-628,04 тенге, а рубль — 6,54-6,64 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 536,62 тенге, продают — по 542,62 тенге. Евро можно приобрести по 622,70 тенге, а продать — по 630,73 тенге. Рубль покупают по 6,56, продают — по 6,72 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 538,21 тенге, а продают — по 541,27 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 622,52 — 628,76 тенге, а рубль — в районе 6,56 — 6,63 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 октября средневзвешенный курс доллара составил 539,06 тенге, снизившись на 2,45 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
