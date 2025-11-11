Долгожданную развязку за 13 млрд тенге в Алматы открыли и благоустроили

Как уточнили в управлении развития дорожной инфраструктуры города в ответе на запрос нашей редакции, строительство велось в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Общая стоимость реализации проекта составила 13 млрд тенге.

Для обеспечения безопасности пешеходов предусмотрены два надземных и два регулируемых перехода.

Аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева отметила, что благоустройство общественного пространства вокруг новой транспортной развязки полностью завершено. Общая площадь территории составляет 3,4 гектара.

Фото: акимат Алматы

— Здесь проведено озеленение территории площадью 30,4 тысячи квадратных метров, выполнена укладка брусчатки на 5,8 тысяч квадратных метров, пробурено семь скважин, смонтирована система автополива на 3,5 га. Посажено 192 дерева, 14 тысяч кустарников и 2 400 цветов, установлены две альпийские горки, — отметила она.

Отметим, что строительство развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова было начато в 2017 году, однако затянулось в связи с необходимостью выкупа 259 земельных участков. Последний участок был освобожден в мае 2024 года.

Также отмечалась, что после ввода развязки в эксплуатацию пропускная способность улицы Жансугурова увеличится на 15%, а проспекта Сейфуллина — на 20%.