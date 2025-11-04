РУ
    Долги по зарплате в 737 млн тенге выплатили работникам в Павлодаре

    Прокуроры установили факты невыплаты заработной платы одним из градообразующих предприятий города Павлодара за сентябрь 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    п
    Фото: БНС АСПИР

    Прокуратурой Павлодара были подтверждены факты не выплаты зарплаты после мониторинга средств массовой информации.

    — Проведенным анализом факты нашли свое подтверждение. Задолженность по заработной плате в размере 737 миллионов тенге в кратчайшие сроки полностью погашена. В результате проведенной работы конституционные права 3 380 работников были защищены, — говорится в сообщении.

    Также работодателям напомнили о необходимости строгого соблюдения требований трудового законодательства, своевременной и полной выплаты заработной платы.

    Ранее сообщалось, что рабочие швейной фабрики в Талдыкоргане три месяца остаются без зарплаты.

