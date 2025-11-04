Долги по зарплате в 737 млн тенге выплатили работникам в Павлодаре
Прокуроры установили факты невыплаты заработной платы одним из градообразующих предприятий города Павлодара за сентябрь 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.
Прокуратурой Павлодара были подтверждены факты не выплаты зарплаты после мониторинга средств массовой информации.
— Проведенным анализом факты нашли свое подтверждение. Задолженность по заработной плате в размере 737 миллионов тенге в кратчайшие сроки полностью погашена. В результате проведенной работы конституционные права 3 380 работников были защищены, — говорится в сообщении.
Также работодателям напомнили о необходимости строгого соблюдения требований трудового законодательства, своевременной и полной выплаты заработной платы.
Ранее сообщалось, что рабочие швейной фабрики в Талдыкоргане три месяца остаются без зарплаты.