Рабочие швейной фабрики в Талдыкоргане три месяца остаются без зарплаты

По словам сотрудников, фабрика простаивает с августа, а все производственное оборудование было вывезено. Люди остались без работы и средств к существованию.

— Мы, коллектив швейной фабрики, заявляем о критической ситуации. С августа предприятие не работает, зарплата не выплачивается. Оборудование изъято и вывезено, деятельность остановлена. Мы остались без дохода и поддержки, — говорится в видеообращении работников.

Сотрудники утверждают, что предприятие долгие годы функционировало под руководством Жарылкасына Болатулы. По их словам, именно после его задержания производство полностью остановилось.

Работники требуют выплатить задолженности по зарплате за три месяца и обеспечить людям возможность вернуться к работе.

Руководитель управления по инспекции труда области Жетысу Батыр Молдахметов сообщил, что действительно деятельность фабрики приостановлена.

— Что касается задолженности по заработной плате, мы сейчас не можем провести проверку, поскольку в отношении предприятия идут судебные процессы, и доступ к объекту ограничен, — пояснил он.

На данный момент фабрика остается недействующей, а десятки работников — без источника дохода. Люди надеются, что власти и надзорные органы вмешаются в ситуацию, чтобы предприятие вновь заработало и обеспечило им стабильные рабочие места.

