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Документальный фильм о сотрудничестве Казахстана и Бельгии покажут на телеканалах

5 Декабря 2021 16:43
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Документальный фильм о сотрудничестве Казахстана и Бельгии покажут на телеканалах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК анонсировал показ документального фильма «Казахстан и Бельгия: в формате диалога», посвященного итогам визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Бельгию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Документальный фильм рассказывает об официальном визите Президента Казахстана в Королевство Бельгия.

В фильме показаны итоги переговоров как на двустороннем уровне, так и на уровне Европейского союза в рамках Соглашения о расширенном сотрудничестве и партнерстве. Кроме того, в фильме представлены эксклюзивные интервью политических деятелей, а также лидеров казахстанского и европейского бизнеса», - говорится в сообщении Телерадиокомплекса Президента.

Новый фильм Телерадиокомплекса Президента РК покажут на телеканалах страны в ближайшее время.


Напомним, 25 ноября текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия. Официальный визит Президента Казахстана начался со встречи с Королем Филиппом.

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что в сентябре следующего года в столице Казахстана состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, и выразил надежду на то, что Король Филипп примет участие в этом важном мероприятии.

Также в рамках официального визита Глава государства провел переговоры с Премьер-Министром Бельгии Александром Де Кроо.

Программа официального визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель завершилась переговорами с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент Европейской Комиссии дала высокую оценку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам, подтвердив приверженность Европейского Союза дальнейшему укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с нашей страной.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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