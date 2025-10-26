Докторантура и магистратура в Казахстане: прием документов начнется 28 октября

Прием заявлений проходит на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz и продлится до 10 ноября 2025 года включительно.

Прием документов от поступающих в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки будет осуществляться с 28 октября по 10 ноября организациями высшего и (или) послевузовского образования.

— Тестирование пройдет в ноябре–декабре. При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в заявление по группе образовательных программ, языку и городу сдачи тестирования поступающие могут до завершения срока приема заявлений. После закрытия базы приема заявлений выбранная группа образовательных программ и город сдачи тестирования не подлежат изменению. Информация о дате проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 14 ноября, — сообщили в Министерстве высшего образования и науки.

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков:

тест по иностранному языку;

тест на определение готовности к обучению;

тест по профилю группы образовательных программ.

На тестирование отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл — 75 баллов, в том числе по иностранному языку — не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению — не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине — не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине — не менее 7 баллов.

— Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. Пороговый балл составит 30 баллов, в том числе по первой профильной дисциплине — не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине — не менее 7 баллов, — пояснили в министерстве.

Прием заявлений на вступительный экзамен в докторантуру продлится до 10 ноября 2025 года.

Поступающим необходимо подать документы в приемную комиссию организаций высшего и (или) послевузовского образования до подачи заявления для участия в ВЭД. Для поступления в докторантуру необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ, а также сертификат, подтверждающий владение иностранным языком. Лица, имеющие сертификат TOEFL ITP сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала ВЭД.

— Вступительный экзамен пройдет в декабре. В случае, если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (изменить город сдачи экзамена, группу образовательных программ), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений. Информация о месте, дате и времени проведения дополнительного тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 14 ноября, вступительного экзамена — 27 ноября, — говорится в сообщении ведомства.

Вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов философии (PhD) включает:

собеседование;

написание эссе;

экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы.

Вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов по профилю, в том числе по программам индустриального PhD состоит из блоков собеседования и экзаменационных вопросов по профилю группы образовательной программы.

Отмечается, что на обучение в докторантуре по программе докторов философии (PhD) по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену — не менее 75 баллов, по программе докторов по профилю, в том числе по программам индустриального PhD — не менее 50 баллов.

