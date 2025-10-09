Казахстан впервые вошел в число мировых лидеров в сфере высшего образования

Главным достижением стало попадание Назарбаев Университета в диапазон 401-500, что стало наивысшим результатом за всю историю участия казахстанских вузов в международных рейтингах.

— По итогам 2025 года Казахстан стал самым представленным государством Центральной Азии и Кавказа. В этом году в рейтинг вошли пять казахстанских вузов, среди которых Nazarbayev University — он впервые поднялся в глобальный топ-500. Кроме того, Казахский национальный университет имени аль-Фараби сохранил свои позиции в диапазоне 1201-1500. Также в список вошли Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Satbayev University и Казахский аграрный исследовательский университет. Таким образом, страна укрепила позиции не только по количеству вузов, но и по качеству, — говорится в сообщении.

В 2025 году в рейтинг вошло рекордное число вузов Центральной Азии и Кавказа — 17 университетов из пяти стран.

Эксперты Times Higher Education отмечают, что Центральная Азия и Кавказ формируют «новый центр тяжести» в глобальном академическом пространстве. Если в 2020 году в рейтинге присутствовали лишь три университета региона, то сегодня их число выросло почти в шесть раз.

World University Rankings — это самый масштабный и сбалансированный рейтинг исследовательских университетов. Методология основана на 18 показателях, сгруппированных в пять блоков:

Teaching (качество обучения и академическая репутация),

Research Environment (доходы, продуктивность, репутация исследований),

Research Quality (цитируемость, сила и влияние исследований),

International Outlook (доля иностранных студентов, сотрудников и публикаций),

Industry (взаимодействие с индустрией и патентная активность).

В Министерстве науки и высшего образования РК подчеркивают, в расчетах учитывались данные о 19 млн публикаций, результаты 1,5 млн экспертных голосов в международных академических опросах, а также институциональная статистика более чем 3 000 университетов.

