    19:45, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы смогут поступать в зарубежные вузы с результатами ЕНТ: Миннауки готовит реформу

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о планах по модернизации Единого национального тестирования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гарвард
    Фото: harvard.edu

    По его словам, сегодня разрабатывается долгосрочный пятилетний план реформы.

    — На первом этапе группа наших тестологов пройдет обучение всемирно известной компании ETS. Уже первый наш сотрудник там находится, в их кампусе в Принстоне. Это самая, еще раз подчеркиваю, сильная тестологическая компания в мире. Это разработчики SAT, TOEFL, GRE и всех основных тестовых систем. 80 лет, 2500 докторов наук, которые только тестами занимаются, — рассказал министр.

    На втором этапе, после подготовки специалистов, совместно с ETS будет разработана новая методология оценивания.

    — Зачем нам нужна эта методология? Международные многие вузы, которые открываются в Казахстане, зарубежные, не принимают ЕНТ как международно-авторизированный, сертифицированный тест. Наше ЕНТ за рубежом тоже не признается. Мы хотим прийти к такой модели, чтобы модель ЕНТ превратилась в международный так называемый placement test, то есть, тест для поступления в ведущие зарубежные университеты, — пояснил Саясат Нурбек.

    По его словам, это решит проблему качества тестирования. Вместе с тем, казахстанские выпускники получат возможность поступать в зарубежные вузы.

    — В мире уже перешли на новые стандарты, очень сильно все развивается. Наша методология — так называемый, multiple choice, вопросы-ответы — стандартная, и критика идет у нас, почему зазубривают просто ответы наши студенты. Здесь уже очень сильно ушло вперед сейчас, сама наука, тестология. Оцениваются не только знания, но и психологические особенности студентов, их способность обучаться критическому мышлению, способность к адаптации, потому что сейчас рынок труда новые условия ставит, поэтому само содержание ЕНТ будет очень достаточно серьезно переработано, — отметил министр.

    Он также добавил, что формат тестирования станет похожим на стандартизованный тест для приема в высшие учебные заведения в США — SAT.

    Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк состоялись встречи с руководством Смитсоновского института и компании Educational Testing Service (ETS).

    ЕНТ Вузы Образование Студенты
