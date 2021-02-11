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    18:28, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    До 70 тысяч га доведут посевные площади в Сарыагашском районе Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области из 26 показателей, утвержденных в прошлом году в рамках трехстороннего соглашения в области сельского хозяйства, выполнены 24, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Если в прошлом году общий объем произведенной продукции в районе был запланирован в размере 86 млрд тенге, то по итогам года данный показатель достиг 92 млрд тенге. В минувшем году в районе открыли 40 откормочных площадок, 9 семейных молочных дворов, а площадь интенсивных садов увеличили до 100 га, виноградников - до 110 га.

    Вместе с тем в текущем году сельскохозяйственными культурами планируется засеять 69,7 тысячи га. В соответствии с поручением акима области Умирзака Шукеева в рамках проекта по получению двух-трех урожаев в год с одной площади в прошлом году был сформирован список из около 100 крестьянских хозяйств. В этом году их количество планируется увеличить в четыре раза и довести до 400.

    Кроме того, на территории района на 30 га запланировано строительство теплиц, а на 600 га внедрить технологии капельного орошения, а также обновить 80 единиц сельхозтехники. В то же время до конца года в районе построят откормочную площадку на 1 тысячу голов КРС.

    В целях развития водопроводных сетей в прошлом году было выделено 607,5 млн тенге, отремонтировано 5 объектов общей протяженностью 27 км. В результате введены в оборот 364 га орошаемых земель и улучшена пропускная способность 2 180 га. В этом году на ремонт еще 11 объектов протяженностью 62 км направят 767,3 млн тенге. Таким образом, дополнительно введут в оборот 230 га орошаемых земель, улучшат пропускную способность 2 337 га.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Регионы Казахстана Акимат Строительство Общество Экономика
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