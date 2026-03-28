    21:22, 27 Март 2026 | GMT +5

    До +30 градусов: синоптики прогнозируют резкое потепление в Казахстане

    Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 марта 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform, передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По прогнозу синоптиков, на большей части территории Казахстана ожидается по настоящему теплая весенняя погода без осадков. Лишь на западе и в отдельные дни в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов ожидается дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре — туманы.

    — Дневная температура воздуха повысится на западе до 18-27 тепла, на севере до 10-17 тепла, в центре до 15-25 тепла, на востоке до 12-20 тепла, на юге до 23-30 тепла, а на юго-западе небольшое понижение до 13-20 тепла, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, какой будет весна в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.

    Гульжан Тасмаганбетова
