До +30 градусов: синоптики прогнозируют резкое потепление в Казахстане

По прогнозу синоптиков, на большей части территории Казахстана ожидается по настоящему теплая весенняя погода без осадков. Лишь на западе и в отдельные дни в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов ожидается дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре — туманы.

— Дневная температура воздуха повысится на западе до 18-27 тепла, на севере до 10-17 тепла, в центре до 15-25 тепла, на востоке до 12-20 тепла, на юге до 23-30 тепла, а на юго-западе небольшое понижение до 13-20 тепла, — говорится в сообщении.

