Какой будет погода в апреле в СКО

По данным областного филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде месяца погода будет неустойчивой: днем воздух прогреется до +16…+19°C, ночью температура будет колебаться в пределах 0…+10°C.

Во второй и третьей декадах апреля в СКО ожидается постепенное повышение температуры. Ночью ее уровень будет варьироваться от -2…-5°C до +15…+18°C, днем от -1…+3°C до +18°C. Лишь в конце месяца прогнозируется кратковременное похолодание: местами ночью температура может опуститься до -2°C, днем составит около +5…+10°C.

Количество осадков в апреле в СКО ожидается в пределах нормы — 17–33 мм. Дожди будут частыми, но преимущественно небольшими, говорят синоптики. Также в отдельные дни возможен сильный ветер с порывами до 28 м/с. В некоторых районах области не исключаются пыльные бури.

