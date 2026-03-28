    18:33, 27 Март 2026 | GMT +5

    Как будет меняться погода весной и летом в Кызылординской области

    Синоптики дали прогноз погоды в Кызылординской области на апрель и май текущего года, а также на предстоящее лето, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат города Кызылорда

    Как сообщила начальник отдела метеопрогнозов Кызылординского областного филиала РГП «Казгидромет» Айгерим Жокелова, в апреле среднемесячная температура воздуха будет в пределах +13+16°С, то есть на 1°С выше нормы. На большей части территории области осадки выпадут в обычном объеме (11-22 милиметр).

    — В первой декаде апреля температура воздуха днем будет меняться в пределах +18+23°С и +23+28°С, ночью в пределах +2+7°С и +10+15°С. В конце декады немного понизится. Дожди ожидаются в середине и в конце первой декады. В начале второй декады температура воздух днем будет около +23+28°С, в середине +15+20°С, ночью +5+10°С, 0+5°С. В середине декады ожидаются заморозки и учащение дождей. В третьей декаде температура будет меняться днем в пределах +30+35°С и +17+22°С, ночью +10+15°С и +3+8°С. В конце месяца пройдут дожди. В мае средняя температура воздуха будет на 1°С выше нормы (+21+23°С). Месячный объем осадков в северной половине области будет ниже нормы, в южной половине близко к норме (10-23 милиметр), — сказала Айгерим Жокелова.

    Представитель Казгидромета также сообщила прогноз на летний период.

    — В июне и августе температура воздуха будет на 1°С выше нормы, осадков будет меньше обычного. Только в июле температура воздуха (+26,9, +29,3°С) и объем осадков будут обычными (3, 8 милиметр), — сказала начальник отдела.

    Ранее был опубликован прогноз синоптиков для Северо-Казахстанской области. 

    Муратбек Макулбеков
