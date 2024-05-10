До 20 тысяч выросла численность сайгаков в Павлодарской области

В Павлодарской области специалисты подсчитали количество сайгаков. За последние годы численность животных выросла в пять раз, передает корреспондент агентства Kazinform.

Весна для сайгаков - время окота: у животных появляются детеныши. В этот период в Павлодарской области проводится природоохранная акция «Сайгак». Продлится она до 15 мая.

- Природоохранная акция направлена на усиление охраны сайгака. В этот период ведётся мониторинг состояния животных в местах их скопления, миграции и окота. Совместно с правоохранительными органами проводятся рейды по пресечению нарушений природоохранного законодательства и борьбе с браконьерством в населённых пунктах и на зимовках, расположенных в непосредственной близости к местам обитания животных. Также ведется мониторинг социальных сетей и средств массовой информации на предмет выявления объявлений о скупке и продаже рогов сайгака и мяса животных, - рассказал руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.

В Павлодарской области сайгаки водятся на территории Майского и Баянаульского районов.

- В апреле научными организациями проведён мониторинг состояния и учёт численности сайгаков, по итогам которого установлено, что численность в сравнении с 2020 годом выросла практически почти в 5 раз, до 20 тысяч голов, - уточнил Руслан Тулепбаев.

Павлодарцев предупреждают, что охота на сайгаков запрещена. За незаконный отстрел самца сайгака придется возместить ущерб в 1,8 миллиона тенге, за отстрел самки-сеголетки – 1,3 миллиона тенге. Предусмотрена и уголовная ответственность в виде штрафа в размере 6 тысяч МРП или лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

За последние несколько лет фактов незаконной охоты на сайгака в Павлодарской области не выявлено. Однако в этом году на 7 лет осудили жителя Аксу, у которого изъяли рога сайги на 2 миллиарда тенге. При обыске в его гараже обнаружили около 800 рогов сайги. Мужчина утверждал, что приобрел их в Астане с целью перепродажи. Содеянное относится к тяжким экологическим преступлениям.

Напомним, Комитет лесного хозяйства и животного мира при Министерстве экологии РК перестанет выдавать разрешение на отстрел сайгаков.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.