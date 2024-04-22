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    16:52, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Минэкологии Казахстана больше не будет выдавать разрешение на отстрел сайгаков

    сайга
    Фото: Kazinform

    Комитет лесного хозяйства и животного мира перестанет выдавать разрешение на отстрел сайгаков. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Комитет лесного хозяйства и животного мира при Министерстве экологии РК собирается исключить сайгаков из госуслуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию». Таким образом, госорган перестанет регулировать численность сайгаков с помощью отстрела.

    Документ будет на публичном обсуждении до 8 мая.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи. 

    В Казахстане регулирование численности сайги началось в октябре 2023 года и завершилось 10 февраля 2024 года. Всего было изъято 42 тысячи голов, это 12% от плана. 

    Теги:
    Отстрел сайгаков в Казахстане Токаев Касым-Жомарт Минэкологии и природных ресурсов Животные
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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