Минэкологии Казахстана больше не будет выдавать разрешение на отстрел сайгаков

Комитет лесного хозяйства и животного мира перестанет выдавать разрешение на отстрел сайгаков. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Комитет лесного хозяйства и животного мира при Министерстве экологии РК собирается исключить сайгаков из госуслуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию». Таким образом, госорган перестанет регулировать численность сайгаков с помощью отстрела.

Документ будет на публичном обсуждении до 8 мая.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

В Казахстане регулирование численности сайги началось в октябре 2023 года и завершилось 10 февраля 2024 года. Всего было изъято 42 тысячи голов, это 12% от плана.