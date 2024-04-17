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    18:39, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент Казахстана запретит отстрел сайгаков

    сайга
    Фото: Kazinform

    Президент РК Касым-Жомарт сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи. Об этом Глава государства заявил на встрече с жителями Костанайского района Костанайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане регулирование численности сайги началось в октябре 2023 года и завершилось 10 февраля 2024 года. Всего было изъято 42 тысячи голов, это 12 процентов от плана.

    По информации Премьер-министра РК, в стране изучают дополнительные методы регулирования численности сайги.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Популяция сайгаков Регионы Костанайская область Отстрел сайгаков в Казахстане Токаев Касым-Жомарт
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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