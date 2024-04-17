Президент Казахстана запретит отстрел сайгаков

Президент РК Касым-Жомарт сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи. Об этом Глава государства заявил на встрече с жителями Костанайского района Костанайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось, что в Казахстане регулирование численности сайги началось в октябре 2023 года и завершилось 10 февраля 2024 года. Всего было изъято 42 тысячи голов, это 12 процентов от плана.

По информации Премьер-министра РК, в стране изучают дополнительные методы регулирования численности сайги.