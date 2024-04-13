На 7 лет осудили жителя Павлодарской области за рога сайги на сумму 2 млрд тенге

Житель Аксу оказался на скамье подсудимых после того, как при обыске у него обнаружили около 800 штук рогов сайги. Мужчина утверждал, что приобрел их в Астане с целью перепродажи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки дериватов, в том числе — рогов, совершенное с причинением особо крупного ущерба было рассмотрено Аксуским городским судом.

Установлено, что подсудимый 23 сентября прошлого года незаконно приобрел 782 рога сайги (Saiga tatarica) стоимостью более двух миллиардов тенге. После чего перевез их в Аксу и хранил в гараже, откуда впоследствии их изъяли сотрудники полиции.

Подсудимый свою вину признал. Прокурор просил назначить ему семь лет лишениясвободы.

— Содеянное относится к тяжким экологическим преступлениям и за его совершение законом предусмотрено только лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. С учетом положительных характеристик по месту жительства, отсутствия отягчающих вину обстоятельств, судом назначено 7 лет лишения свободы, — сообщает пресс-служба Аксуского городского суда.

Также подсудимый лишен права заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет.

В доход государства взыскан имущественный вред — 2,02 миллиарда тенге, и государственная пошлина — 60,7 миллиона тенге.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, 49-летний житель города Аксу был задержан в октябре 2023 года. При этом в его гараже обнаружили 8 ящиков, в которых хранились рога сайги.