18 Июня 2022 05:50

Дни культуры Мангистауской области завершились в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вторая часть Дней культуры Мангистауской области в Туркестане началась со встречи аксакалов Мангистауской и Туркестанской областей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече старейшины обменялись мнениями и идеями по ключевым вопросам, волнующим общественность страны. Это воспитание подрастающего поколения, важность сохранения и преумножения национальных ценностей.

Выступая на собрании, заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев отметил, что аксакалы, воспитывая подрастающее поколение в духе нравственности и доброты, всегда призывали своих потомков к мирной и благополучной жизни.

«Демократические принципы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, основанные на справедливости, законности и равноправии, его прогрессивные идеи возрождения Нового Казахстана вселяют уверенность в наш народ, вдохновляют его на добрые дела. Несомненно, высока роль наших мудрых аксакалов в этом очень важном и ответственном деле. Мудрые мысли и поучительные истории будут переданы молодежи. Продолжайте вести казахстанское общество вперёд, двигаясь в новом направлении, как маяк совершенного будущего, взаимного мира, согласия и солидарности», - сказал заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев.

На мероприятии были представлены около 250 книг поэтов и писателей, рассказывающих об истории и культуре края. Книги привезли из Мангистауской областной универсальной библиотеки им. К. Сыдиыкова.

На ярмарке производителей Мангистауской области 15 предпринимателей региона представили свою продукцию - это рыба, изделия из кожи, мангистауских камней, дерева, металла, модная одежда в национальном стиле и картины художников.

В спортивном комплексе «Астана» между молодежными командами Мангистау и Туркестана прошел дружеский матч по мини-футболу, а в рамках совместного мероприятия Совета матерей обеих областей напомнили о казахских национальных традициях, в том числе, об обычае «Көрiсу», традиционном для празднуемого в Мангистау Амал мерекесi.

Кроме того, представители двух областей обсудили вопросы развития внутреннего туризма и повышения туристского потенциала регионов. В ходе круглого стола были озвучены идеи и предложения по развитию внутреннего туризма в Мангистауской и Туркестанской областях, а также подготовке кадров в сфере туризма. По итогам встречи туроператоры двух регионов подписали меморандум о сотрудничестве.

В рамках Дней культуры Мангистауской области в Туркестане актерами Музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина была поставлена пьеса «Әлиханның аманаты». Автор произведения - деятель культуры РК Нартай Сауданбекулы, режиссер- постановщик - Заслуженный деятель РК Гульсина Мергалиева.

Полуторачасовая постановка была посвящена 100-летию Алашской Орды и благородству духа алашской интеллигенции, возглавляемой общенациональным лидером Алиханом. Помимо Алихана Бокейхана, были переданы образы представителей казахской интеллигенции - Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова, Ильяса Жансугурова, Бейимбета Майлина, Султанмахмута Торайгырова, Сакена Сейфуллина.

В туристическом комплексе «Karavansaray Turkistan» с завершающей концертной программой «Әнім саған, бағзы Тұран!» выступили известная певица, уроженка Мангистау Тамара Асар и звезды мангистауской эстрады.

Ранее в Туркестане с аншлагом прошел гала-концерт мангистауских артистов. В рамках Дней культуры Мангистауской области туркестанцы познакомились с экспонатами выставок историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбайулы и Мангистауского областного государственного историко-культурного заповедника.