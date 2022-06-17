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    Мангистауские артисты с аншлагом выступили в Туркестане

    17 Июня 2022, 08:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Туркестане с аншлагом прошел гала-концерт мангистауских артистов. В рамках Дней культуры Мангистауской области туркестанцы познакомились с экспонатами выставок историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбайулы и Мангистауского областного государственного историко-культурного заповедника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Общественность Туркестана с восторгом встретила и концерт мангистауских артистов и коллективов художественной самодеятельности. На творческом вечере «Маңғыстаудан мың сәлем, түркі төрі!» в конгресс-холле Туркестана состоялся дебют песни «Түркістан». Песню Амана Жангирова исполнили Бауыржан Ретбаев и Аида Байгелова. Автор слов молодой поэт Тлеген Али.

    Продолжили творческий вечер ансамбль танца «Жорга», артисты оркестра народных инструментов им. А. Таракулы Мангистауской областной филармонии им. М. Ускинбаева и Заслуженный деятель Республики Казахстан Тамара Асар.

    В зале дворца, где проходил гала-концерт, не было свободных мест. Туркестанцы выразили восторг и восхищение искусством мангистауских исполнителей, встретив артистов аплодисментами.

    Как сообщалось ранее, Дни культуры Мангистауской области проходят в Туркестане. Во второй день запланированы круглый стол с участием специалистов сферы туризма Мангистауской, Туркестанской областей, книжная выставка, встреча аксакалов двух регионов, представление «Алихан аманаты» в библиотеке Farab и концерты в комплексе «Керуен сарай».

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Туркестанская область Мангистауская область Общество Актау Туркестан
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