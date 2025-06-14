Дмитрий Баландин принял участие в форуме спортсменов в Лозанне

Он собрал более 400 делегатов. Среди них представители 200 Национальных Олимпийских комитетов, 54 Международных федераций, Всемирного антидопингового агентства, Международного паралимпийского комитета, оргкомитетов будущих Олимпийских игр и континентальных ассоциаций.

НОК Казахстана на форуме представляли директор Департамента PR и маркетинга Гульназ Шукенова и член Комиссии спортсменов, олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

В Лозанне участники мероприятия обсудили текущие и перспективные инициативы в сфере поддержки атлетов - от программ Олимпийской солидарности и образовательных сервисов платформы Athlete365 до менторства, карьерной адаптации и ментального здоровья.

Отдельное внимание было уделено роли Комиссий спортсменов, развитию цифровых инструментов и социальной активности атлетов, включая работу с медиа и продвижение олимпийских ценностей.

Также обсуждалась реализация Декларации прав и обязанностей спортсменов и участие атлетов в управлении спортом на всех уровнях.

- Форум стал важной возможностью для обмена опытом между странами. Мы увидели, как на глобальном уровне строится система поддержки спортсменов как во время активной карьеры, так и после её завершения. Такие встречи позволяют лучше понимать, какие инструменты и форматы мы можем адаптировать в Казахстане, особенно в работе с Комиссией спортсменов и в вопросах карьерного роста, - отметила Гульназ Шукенова.

Дмитрий Баландин отметил, что получил необходимую информацию, которую планирует использовать в своей деятельности.

- Для меня, как для бывшего спортсмена и члена Комиссии, участие в форуме - это возможность понять, с какими вызовами сталкиваются атлеты сегодня. Очень важно, что поднимаются темы не только подготовки к соревнованиям, но и того, как помочь спортсменам в жизни после спорта. Мы увидели реальные примеры того, как можно выстраивать системную поддержку - от образовательных программ до менторства и участия в управлении спортом,- сказал олимпийский чемпион.

В сентябре текущего года Форум спортсменов Олимпийского Совета Азии (OCA) пройдет в Астане.

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил спортивную карьеру в 27 лет в 2022 году. В июне 2025 года Дмитрий Баландин назначен генсекретарем Федерации водных видов спорта Казахстана.