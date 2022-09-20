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Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру в 27 лет
20 Сентября 2022, 20:19

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру в 27 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский чемпион Олимпийских игр 2016-го года в Рио-де-Жанейро по плаванию Дмитрий Баландин завершил профессиональную карьеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сообщили о том, что 27-летний олимпийский чемпион на дистанции 200 метров брассом принял решение завершить профессиональную карьеру.

Уроженец Алматы также является трехкратным чемпионом Азиады-2014 в корейском Инчхоне и победителем Универсиады-2015 в корейском Кванджу.

В сентябре текущего года казахстанский пловец сыграл свадьбу.


Фото: sports.kz





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