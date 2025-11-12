РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:25, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Для защиты от оползней: В Алматы обследованы опасные склоны

    В Медеуском районе Алматы продолжается работа по мониторингу и укреплению склонов для предотвращения возможных оползней, передает агентство Kazinform.

    оползень
    Кадр из видео

    Как сообщил аким района Еркебулан Оразалин на брифинге в региональной службе коммуникаций, в этом году специалисты обследовали 85 оползнеопасных участков. В работе участвовали представители государственных органов и профильных экспертных организаций.

    — По итогам обследования 21 участок признан стабильным, на 16 участках завершены строительно-монтажные работы, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Семь участков включены в состав рекреационных зон, а два выкуплены для государственных нужд, — сказал он.

    Кроме того, для повышения устойчивости рельефа и минимизации рисков оползней реализован комплекс мероприятий на 39 участках. Эти меры позволят значительно снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность жителей района.

    Ранее Еркебулан Оразалин рассказал о проводимых работах по укреплению склонов в предгорьях города после трагедии, произошедшей в прошлом году. 

    Напомним, 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района по улице Олимпийская сошла оплывина — предварительно из-за переувлажнения техногенного грунта. В результате был разрушен жилой дом, под завалами которого погибли мужчина, женщина и двое юношей-близнецов.

    Kazinform также рассказывал о наиболее оползнеопасных участках Алматы — где они расположены и какие меры принимаются для обеспечения безопасности горожан. https://www.inform.kz/ru/opolzneopasnie-uchastki-valmati-gde-raspolozheni-ichto-simi-delat

    Еламан Турысбеков
