Для защиты от оползней: В Алматы обследованы опасные склоны

Как сообщил аким района Еркебулан Оразалин на брифинге в региональной службе коммуникаций, в этом году специалисты обследовали 85 оползнеопасных участков. В работе участвовали представители государственных органов и профильных экспертных организаций.

— По итогам обследования 21 участок признан стабильным, на 16 участках завершены строительно-монтажные работы, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Семь участков включены в состав рекреационных зон, а два выкуплены для государственных нужд, — сказал он.

Кроме того, для повышения устойчивости рельефа и минимизации рисков оползней реализован комплекс мероприятий на 39 участках. Эти меры позволят значительно снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность жителей района.

Ранее Еркебулан Оразалин рассказал о проводимых работах по укреплению склонов в предгорьях города после трагедии, произошедшей в прошлом году.

Напомним, 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района по улице Олимпийская сошла оплывина — предварительно из-за переувлажнения техногенного грунта. В результате был разрушен жилой дом, под завалами которого погибли мужчина, женщина и двое юношей-близнецов.

