Длительная засуха в Греции привела к обмелению озёр

Северная Греция столкнулась с серьезным водным кризисом из-за длительной засухи и отсутствием осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Озеро Пикролимни в 40 км к северо-западу от Салоник было популярным местом для принятия грязевых ванн, но этим летом здесь просто потрескавшаяся земля.

- В течение двух лет вообще не было дождей, поэтому озеро полностью высохло. Раньше в нем было много воды. Люди приходили купаться, - говорит Костас Парцис, председатель местного муниципалитета.

Фото: кадр из видео

Береговая линия озера Дойрани, которое охватывает границу Греции с Северной Македонией, отступила за последние годы на 300 метров .

В Неа Силата, на Халкидики, оливковая роща Димитриса Пападакиса также страдает от засухи. За шесть недель до сбора урожая ему и его сыну приходится привозить воду на грузовиках из близлежащего района. А в Неа Потидеа, очень популярном туристическом районе, местные жители прибегают ко всевозможным ухищрениям, чтобы справиться с частыми отключениями воды.

- Я использую цикл экономии: мою посуду, а затем использую эту воду во дворе. Я принимаю душ в тазике и выливаю воду во двор, потому что иначе все высохнет. Я стараюсь экономить воду везде, где могу, и когда это становится необходимым, я даже беру тележку и привожу морскую воду в туалет, - говорит Харула Псаропулу.

Фото: кадр из видео

Служба по чрезвычайным ситуациям Европейского союза сообщает, что сильная засуха сейчас распространяется от Черного моря на запад до северной Греции.

Ранее сообщалось, что засуха в Италии повлияла на урожай оливок. На Сицилии люди уже продолжительное время остаются без водопроводной воды, что принесло нелегальным частным продавцам воды солидную прибыль. На Сардинии из-за продолжительной засухи также имеется нехватка питьевой воды и поэтому было объявлено чрезвычайное положение. Дождей на острове не было уже несколько недель, а температура достигает 40°C.