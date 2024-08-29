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    04:19, 29 Август 2024 | GMT +6

    Засуха в Италии повлияла на урожай оливок

    .freepik.com
    Фото: freepik.com

    В этом году в Италии производство оливкового масло, одного из основных ингредиентов средиземноморской кухни, пострадает от тяжелых последствий дефицита воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    На южноитальянский регион Апулия приходится около 50% национального производства оливкового масла, и засуха ощущается здесь особенно остро.

    Пьетро Леоне управляет сельскохозяйственной компанией в провинции Фоджа, где около 100 гектаров засажены оливковыми деревьями. В этом году скудость осадков серьезно повлияла на урожай оливок, который соберут в ноябре. Он явно будет хуже, чем в прошлом году.

     — В этом году оливки плохо уродились, их намного меньше, чем в прошлом году, потому что у нас был водяной дефицит, который мы испытывали в течение нескольких лет, а затем у нас было два ужасных дня во время цветения, когда несколько сортов не завязались. В этом году у нас на 50%-80% меньше оливок на деревьях, — рассказывает Пьетро Леоне.

    Плотина Капаччо находится ближе всего к городу Фоджа и снабжает водой всю промышленность провинции, обеспечивает орошение и потребности в питьевой воде. Проходящий через неё поток несёт дождевую воду в водохранилище.

    Сегодня эта плотина Капаччо практически пуста, в неё всего 2,5 млн кубометров воды, тогда как обычно она содержала до 17 млн кубометров. Но и та вода, что есть — сохранилась ещё с прошлой зимы. В этом году плотина практически не наполнилась. Остальные 3 водохранилища в провинции Фоджа пусты наполовину.

    Джузеппе Де Филиппо из Национальной ассоциации мелиорации в Апулии говорит:

    — Вместо 300 млн кубометров, доступных в 4 водохранилищах, у нас была половина, всего 150 млн кубометров. Таким образом, мы провели половину сезона орошения в ирригационном округе, а затем нам пришлось остановиться, чтобы поддерживать 9 месяцев автономности питьевой воды.

    Лука Паламара, Euronews:

    — Цифры и проценты вызывают беспокойство, но в реальности всё ещё нагляднее. Зеленые луга и животные заменили воду. Здесь мы можем увидеть на конкретных примерах, что означает слово «засуха».

    Низкий уровень воды в этом искусственном водохранилище может быть удобен для водопоя скота, но для оливковых деревьев этого катастрофически мало. Хотя этим растениям требуется меньше воды, чем другим культурам, температура выше 40 градусов в течение 50 дней подряд подвергает производство оливок и, следовательно, драгоценного оливкового масла большому риску.

    Теги:
    Италия Мировые новости Дефицит воды Засуха
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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