Рекордная засуха привела к острой нехватке воды на Сицилии

Засуха на Сицилии достигла критической точки: жители Кальтаниссетты уже два месяца остаются без водопроводной воды, что принесло нелегальным частным продавцам воды солидную прибыль, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В городе вода подается всего на несколько часов в неделю, а в других регионах Сицилии — по карточкам. Жителям приходится полагаться на автоцистерны, что обходится в 300 евро в месяц, но качество этой воды сомнительно, а риск для здоровья велик. Власти оштрафовали некоторых продавцов за продажу грязной воды.

Для сицилийцев нехватка воды — привычное дело, многие запасаются водой в резервуарах, но в условиях затяжной засухи этих мер становится недостаточно. Особенно страдают предприятия, такие как рестораны, где постоянная подача воды критична. В ответ на возросший спрос владельцы автоцистерн завышают цены. Сальваторе Кочина, директор департамента гражданской обороны Сицилии, сообщил, что остров ищет новые источники воды и восстанавливает старые колодцы. Он также призвал мэров городов убеждать владельцев колодцев делиться водой, обещая, что их щедрость будет вознаграждена.