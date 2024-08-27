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    17:59, 27 Август 2024 | GMT +6

    Рекордная засуха привела к острой нехватке воды на Сицилии

    Сицилия
    Фото: pixabay

    Засуха на Сицилии достигла критической точки: жители Кальтаниссетты уже два месяца остаются без водопроводной воды, что принесло нелегальным частным продавцам воды солидную прибыль, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В городе вода подается всего на несколько часов в неделю, а в других регионах Сицилии — по карточкам. Жителям приходится полагаться на автоцистерны, что обходится в 300 евро в месяц, но качество этой воды сомнительно, а риск для здоровья велик. Власти оштрафовали некоторых продавцов за продажу грязной воды.

    Для сицилийцев нехватка воды — привычное дело, многие запасаются водой в резервуарах, но в условиях затяжной засухи этих мер становится недостаточно. Особенно страдают предприятия, такие как рестораны, где постоянная подача воды критична. В ответ на возросший спрос владельцы автоцистерн завышают цены. Сальваторе Кочина, директор департамента гражданской обороны Сицилии, сообщил, что остров ищет новые источники воды и восстанавливает старые колодцы. Он также призвал мэров городов убеждать владельцев колодцев делиться водой, обещая, что их щедрость будет вознаграждена.

    Теги:
    Италия Вода Дефицит воды Засуха
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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