ДКНБ подтвердил задержание полицейского по подозрению во взятке в Жамбылской области

На минувшей неделе в социальных сетях появилась информация о задержании старшего оперуполномоченного Байзакского районного отдела полиции. По предварительным данным, майор полиции подозревается в получении крупной суммы за обещание прекратить уголовное преследование по делу о краже ослов у жителя Байзакского района.

По неофициальным сведениям, изначально он якобы требовал сумму вдвое больше, но позже согласился на половину и был задержан с поличным во время получения денег.

На запрос Kazinform в департаменте КНБ по Жамбылской области подтвердили факт задержания и сообщили, что проводится досудебное расследование. Остальные детали пока не разглашаются в интересах следствия.

Работал ли подозреваемый в группе лиц и проходят ли по делу другие фигуранты, в ведомстве не уточнили.

