    12:14, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    ДКНБ подтвердил задержание полицейского по подозрению во взятке в Жамбылской области

    По предварительной информации, представитель полиции обещал прекратить уголовное дело по факту кражи домашнего скота, передает корреспондент агентства Kazinform.

    задержание, арест
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    На минувшей неделе в социальных сетях появилась информация о задержании старшего оперуполномоченного Байзакского районного отдела полиции. По предварительным данным, майор полиции подозревается в получении крупной суммы за обещание прекратить уголовное преследование по делу о краже ослов у жителя Байзакского района.

    По неофициальным сведениям, изначально он якобы требовал сумму вдвое больше, но позже согласился на половину и был задержан с поличным во время получения денег.

    На запрос Kazinform в департаменте КНБ по Жамбылской области подтвердили факт задержания и сообщили, что проводится досудебное расследование. Остальные детали пока не разглашаются в интересах следствия.

    Работал ли подозреваемый в группе лиц и проходят ли по делу другие фигуранты, в ведомстве не уточнили.

    Ранее мы рассказывали об аналогичном случае в Актау, где прокурор требовал деньги за смягчение наказания.

    Аким города Хромтау задержан за взятку в Актюбинской области, а другой чиновник заплатил штраф за подобное правонарушение.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Регионы Казахстана Полиция Взятка Жамбылская область КНБ Задержания
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
