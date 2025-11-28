Прокурора, требовавшего 2,5 млн тенге за смягчение наказания, осудили в Актау

Резонансная история началась с того, что сотрудник Мангистауской транспортной прокуратуры и его знакомый решили заработать на чужой беде. По материалам дела, они потребовали у мужчины 2,5 млн тенге, пообещав за эти деньги позаботиться о том, чтобы по его уголовному делу назначили более мягкое наказание — ограничение свободы.

Когда дело дошло до суда, государственный обвинитель попросил назначить реальный срок только одному из подсудимых — работнику прокуратуры. Именно он, по мнению стороны обвинения, играл ключевую роль и злоупотребил доверием, прикрываясь служебным статусом. Для второго фигуранта наказания не требовали, так как он примирился с потерпевшим, и прокурор поддержал освобождение его от уголовной ответственности по статье 68 УК.

Оба мужчины в суде вину признали и просили не наказывать строго. В ходе рассмотрения дела подтвердились факты вымогательства, при этом суд сделал важное уточнение, что для работника прокуратуры отягчающим обстоятельством стало нарушение профессиональной присяги, ведь он действовал не просто как участник схемы, а как человек, обязанный защищать закон.

В итоге суд назначил ему 2 года 7 месяцев лишения свободы и пожизненно запретил работать на госслужбе, в квазигосударственном секторе и в Национальном банке.

