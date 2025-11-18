РУ
    15:21, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Подозреваемый в ограблении автозаправочной станции в Актау задержан

    Сегодня ночью на автозаправочной станции в Актау неизвестный мужчина, угрожая кассиру ножом, потребовал деньги, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz 

    ограбление АЗС в Актау
    Кадр из видео

    Завладев наличными средствами, он скрылся с места происшествия.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    В результате профессиональных и оперативных действий правоохранительных органов подозреваемый был задержан в течение часа и помещен в изолятор временного содержания. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

    Ранее сообщалось, что отель в Актау подозревают в незаконном сбросе стоков. 

    Асель Елюбаева
