Подозреваемый в ограблении автозаправочной станции в Актау задержан

Завладев наличными средствами, он скрылся с места происшествия.



По данному факту начато досудебное расследование.

В результате профессиональных и оперативных действий правоохранительных органов подозреваемый был задержан в течение часа и помещен в изолятор временного содержания. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

