15:21, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5
Подозреваемый в ограблении автозаправочной станции в Актау задержан
Сегодня ночью на автозаправочной станции в Актау неизвестный мужчина, угрожая кассиру ножом, потребовал деньги, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz
Завладев наличными средствами, он скрылся с места происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование.
В результате профессиональных и оперативных действий правоохранительных органов подозреваемый был задержан в течение часа и помещен в изолятор временного содержания. В ходе следствия он полностью признал свою вину.
