Каспий под угрозой: отель в Актау подозревают в незаконном сбросе стоков

На видеозаписи видно, что из трубы, расположенной возле указанного отеля, непосредственно в море вытекают сточные воды.

— Сегодня, 17 ноября, специалисты Мангистауского областного департамента экологии выехали на место происшествия, чтобы подтвердить факт сброса. Были отобраны пробные образцы воды из обнаруженной трубы. Результаты лабораторных исследований будут опубликованы дополнительно для определения уровня загрязнения и принятия необходимых мер по защите окружающей среды, — говорится в официальном сообщении.

В Актау жители также зафиксировали на видео, как в прибрежной зоне микрорайона 7А из одного из расположенных на берегу кафе в море стекает загрязненная вода. Экологи пока не предоставили комментариев по данному поводу.

