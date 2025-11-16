Площадь Каспийского моря сократилась на 36 тысяч квадратных километров

По данным, предоставленным Казгидрометом, в сентябре этого года средний уровень моря в северо-восточной части, где расположены казахстанские станции наблюдения, составил минус 29,15 метра, а в восточной части — минус 29,46 метра.

В среднем по территории Казахстана уровень моря равен минус 29,31 метра. По сравнению с прошлым годом уровень Каспия снизился: в северо-восточной части — на 20 сантиметров, в восточной — на 17 сантиметров.

Мониторинг проводится в северо-восточной части на станциях и постах Пешной и Кулалы, а также в восточной — на станциях Форт-Шевченко, Актау и Фетисово.

— Из-за снижения уровня уменьшилась площадь водной поверхности моря. В основном мелеет северо-восточная часть. По данным Государственного океанографического института России, с 2006 по 2024 год площадь поверхности моря сократилась на 36,6 тыс кв. километров — с 392,3 тысячи до 355,7 тысячи кв. километров. За этот же период уровень Каспийского моря в казахстанской части понизился на 2,13 метра (с отметки — 27,07 м до — 29,20 м), — говорится в информации Казгидромета.

В связи с этим северо-восточная часть Каспийского моря стремительно обмелевает. В пределах Казахстана линия берега отступила местами на 30-35 километров.

Наиболее уязвимыми регионами считаются северо-восточная часть Каспийского моря, дельта реки Урал (Жайык) и побережье Мангистауской области.

Житель Тупкараганского района Мангистауской области, директор регионального филиала Республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq Balyk Данияр Акимжанов сообщил, что из-за обмеления моря начали страдать прибрежные жители.

Фото: из личного архива Данияра Акимжанова

— В местах, где рыбаки обычно ловили рыбу, вода ушла, а кое-где и вовсе всё высохло. Особенно высохли побережья Каражанбаса и Бузачи. Из-за отступления моря некоторые виды рыб изменили маршруты миграции и ушли от берега. Самая мелководная часть Каспия — это территория Казахстана. С экономической точки зрения сейчас тоже возникают трудности. Стало сложно заходить и выходить судам, перевозящим грузы. Например, планируется проведение работ по углублению фарватера к месторождению Кашаган, а это напрямую влияет на места размножения рыб. Они снова изменят пути миграции. На общественных слушаниях мы говорили, что северный Каспий — это «кормовая база» моря. Углубление дна приведет к огромным последствиям: увеличится количество погибшей рыбы. А ведь уже сейчас гибнут водоплавающие птицы, рыбы и тюлени, — подчеркнул Данияр Акимжанов.

По поручению Главы государства в этом году в Актау был создан Казахстанский научно-исследовательский институт Каспийского моря.

Как сообщил руководитель института Серик Ахметов, в ближайшее время будут проведены исследования колебаний уровня моря, влияния обмеления на морскую экосистему, флору и фауну, видового состава рыб (ихтиофауны), а также причин массовой гибели тюленей.

Кроме того, планируется разработка методов и технологий сохранения биоресурсов и запасов рыбы, анализ климатических изменений и их влияния на экосистему и биоразнообразие Каспия.

В институте будут работать климатологи, гидрологи, океанологи, гидрохимики и гидробиологи. Однако существует острый дефицит специалистов именно в области океанологии и морской гидробиологии.

Доктор PhD, профессор Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Самал Сырлыбеккызы сообщила, что руководство Института Каспийского моря предложило университету открыть магистратуру по направлениям «Океанология» и «Гидробиология».

— Мы получили письмо с предложением открыть магистратуру по этим специальностям. Планируем объединить направления «гидробиология» и «океанология». Документы готовятся, чтобы начать приём уже в следующем учебном году, — пояснила Самал Сырлыбеккызы.

Фото: из личного архива Самал Сырлыбеккызы

Председатель регионального эко-совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков разработал концепцию общественной инициативы «Каспий — моё море!».

По его словам, Каспийское море находится на грани гибели из-за массового загрязнения, промышленного использования ресурсов и снижения уровня воды.

Этот кризис угрожает экосистеме моря, живым организмам и будущему миллионов людей пяти прикаспийских стран, а его последствия могут иметь глобальный масштаб.

Если не принять конкретных мер, Каспий может повторить судьбу Арала, предупреждает эколог.

— Инициатива «Каспий — моё море» предполагает добровольную реализацию проекта в каждой из прикаспийских стран — Азербайджане, Иране, Казахстане, России и Туркменистане. Это можно назвать союзом, коалицией сообществ, активистов и защитников природы, которые стремятся улучшить состояние экосистемы Каспийского моря. Это призыв к действию — к защите жизненно важных ресурсов, к усилению голоса сообществ и заинтересованных сторон по всему Каспийскому региону, — отметил Козыбаков.

Инициатива направлена на развитие глобального движения «Сохраним Каспийское море» на местном уровне и содействие реализации положений Рамочной конвенции о защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) во всех прикаспийских странах.

— Если во всех пяти странах появятся подобные инициативы, и у каждого человека будет осознание — «Каспий — мое море», тогда мы сможем добиться результатов. Ещё одно моё предложение — изменить дату празднования Международного дня Каспия. Сейчас мы отмечаем его 12 августа, когда школьники и студенты находятся на каникулах, а многие люди — в отпусках. Чтобы это имело больший эффект и общественный отклик, нужно проводить мероприятие в более активное время года. Поэтому я предлагаю перенести его на 25 сентября — Всемирный день моря. Это было бы полезно не только для Казахстана, но и для всех пяти прикаспийских государств, — сказал Адильбек Козыбаков.

Фото: из личного архива Адильбека Козыбакова

Ранее мы сообщали о том, что в Мангистауской области планируется углубление водозаборного канала в связи с обмелением Каспия.