Штраф за получение взятки заплатит чиновник в Актюбинской области

В Иргизском районном суде рассмотрели дело в отношении руководителя отдела земельных отношений Медета Бердалина. Согласно материалам в судебном кабинете, в августе этого года житель Нуринского сельского округа и руководитель крестьянского хозяйства обратился в отдел, к Медету Бердалину, с просьбой о предоставлении участка для покоса сроком на 1 месяц. Подсудимый посчитал нужным обсудить, какую именно землю просит гражданин, свободна ли эта земля или находится в чьем-то временном пользовании, не в кабинете, а в городе Актобе, где они встретились через несколько дней в центре технического обслуживания. За содействие в том, чтобы заявление было вынесено на рассмотрение земельной комиссии, подсудимый запросил взятку в размере 300 тысяч тенге. Крестьянин сказал, что не может сразу перевести запрошенную сумму и попросил подождать.

В начале сентября подсудимый отправил потерпевшему номер сотового телефона своей жены, после этого встретился с ним в селе. В Иргизском районном суде говорилось, что после многократных требований денег со стороны руководителя отдела земельных отношений Медета Бердалина потерпевший обратился с письменным заявлением в Департамент Комитета национальной безопасности по Актюбинской области по факту вымогательства взятки.

Согласно договоренности, он перевел на счет жены руководителя отдела 200 тысяч тенге. В свою очередь, подсудимый рассмотрел заявку на выделение земельного участка и оказал содействие, даже разрешил косить на этом участке еще до того, как были готовы документы. В октябре потерпевший, под контролем сотрудников КНБ, перевел оставшиеся 100 тысяч тенге. Подсудимый Бердалин в главном судебном разбирательстве полностью признал предъявленное ему обвинение. Уголовное дело было рассмотрено в сокращенном порядке, суд ограничился допросом обвиняемого.

— Медета Бердалина признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 366 Уголовного кодекса, назначить ему штраф на 30-кратную сумму полученной взятки, то есть, в размере 9 000 000 тенге. Наложить запрет на занятие руководящих должностей на государственной службе, в уполномоченных органах по регулированию, контролю и надзору за финансовыми рынками, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора», — сказал судья Кыдыралин.

Ранее сообщалось, что руководитель Шалкарского районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства Шуга Садуакасова за получение взятки лишена свободы на 7 лет. Судья вынес частное постановление акиму Актюбинской области.