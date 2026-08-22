Дипфейки и новые вызовы для выборов обсудили главы ЦИК стран ОТГ в Астане

Рабочее заседание Консультативной платформы центральных избирательных органов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) состоялось в Астане накануне выборов в Курултай, передает корреспондент агентства Kazinform.

В заседании приняли участие председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров, председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазаир Панахов, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Тынычтык Шайназаров, председатель Высшего избирательного совета Турции Сердар Мутта, председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, заместитель Генерального секретаря Организации тюркских государств, глава миссии наблюдателей ОТГ на выборах Нуру Алекпер Оглы Гулиев, заместитель председателя ЦИК Туркменистана, а также представители Организации тюркских государств, ТЮРКПА и Тюркской академии.

Открывая заседание, председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров отметил важность дальнейшего обмена опытом между избирательными органами тюркских государств.

Презентация сборника — общий труд государств-членов ОТГ

Одним из ключевых событий встречи стала презентация коллективной монографии «Избирательные системы государств-членов ОТГ». Нурлан Абдиров подчеркнул, что издание является результатом совместной работы представителей всех государств-участников платформы.

— Хотел бы отметить, что это не только работа, не только заслуга Казахстана, это результат нашей общей работы. Если вы посмотрите на обложку этой книги, здесь указана глава редакции — наши уважаемые председатели. Поэтому это наш общий труд, — обратился Нурлан Абдиров.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

По словам участников встречи, сборник позволяет получить комплексное представление об избирательных системах государств-членов ОТГ и объединяет различные подходы и точки зрения. Особое значение, по их оценке, имеет актуальность рассматриваемых вопросов, включая современные тенденции и инновации в сфере выборов.

Участники отметили, что монография может стать полезной базой для дальнейших научных исследований, повышения электоральной культуры, подготовки образовательных программ и развития международного сотрудничества в сфере избирательного права.

Угрозы дипфейков в период выборов

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено вопросам противодействия дипфейкам, дезинформации и другим формам манипулирования информацией в электоральный период.

Участники отметили, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта создает новые вызовы для избирательных процессов. Ложный или манипулятивный контент сегодня может создаваться и распространяться значительно быстрее, чем прежде.

— Дипфейки могут искажать образ кандидатов, приписывать им ложные заявления, влиять на общественное мнение и в конечном итоге подрывать доверие общества к избирательным институтам, — заявил заместитель Генерального секретаря Организации тюркских государств, глава миссии наблюдателей ОТГ на выборах Нуру Алекпер Оглы Гулиев.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Он также особо отметил работу созданной в рамках Консультативной платформы рабочей группы по вопросам воздействия дипфейков на избирательный процесс. Первое онлайн-заседание рабочей группы состоялось в апреле 2026 года.

По итогам обмена опытом участники отметили, что страны ОТГ уже располагают практиками противодействия новым информационным угрозам, которые могут быть полезны друг другу.

При этом участники подчеркнули важность соблюдения баланса между противодействием дезинформации и защитой свободы выражения мнения, а также прав и персональных данных граждан.

Участники заседания поблагодарили Казахстан за гостеприимство и высокий уровень организации встречи, подчеркнув значение Консультативной платформы как площадки для регулярного обмена опытом и укрепления сотрудничества между центральными избирательными органами тюркских государств.

Они также отметили, что взаимодействие в рамках платформы способствует не только укреплению профессиональных связей, но и отражает общность исторических и культурных традиций государств-членов ОТГ.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Как создавалась Консультативная платформа

Инициатива по созданию Консультативной платформы центральных избирательных органов государств-членов Организации тюркских государств была выдвинута Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе X юбилейного саммита ОТГ, состоявшегося 3 ноября 2023 года в Астане.

Предложение о создании платформы получило единогласную поддержку глав тюркских государств и было отражено в Бишкекской декларации XI саммита ОТГ, принятой 6 ноября 2024 года.

Первое заседание Консультативной платформы состоялось в Туркестане в мае 2025 года.

Напомним, сегодня в Казахстане наступил день тишины перед выборами в новый однопалатный Курултай. Предвыборная агитация завершилась в 00:00 22 августа.

Голосование на выборах в Курултай будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе на 79 участках при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.

В мониторинге выборов в Курултай примут участие 777 иностранных наблюдателей. Они представляют 42 иностранных государства и 13 международных организаций. В числе наблюдателей также зарегистрированы 138 депутатов парламентов 41 страны.