Динара Закиева поддержала усиление ценности брака и семьи на конституционном уровне

Она отметила, что в статье 27 проекта Конституции, как и в действующей редакции, закреплено фундаментальное положение о защите брака, семьи, материнства, отцовства и детства.

— Забота о детях и их воспитание является естественным правом и обязанностью родителей. Эти нормы имеют не декларативный характер, а прикладной характер. Их значение закладывается в основу государственной политики, а также является основой для нашей повседневной работы, деятельности правозащитников, специалистов в сфере защиты прав детей. Принимая решение или отстаивая принципиальные позиции в целях защиты детства, мы руководствуемся этим основополагающим постулатом Конституции. Самое важное, действие этих норм находит отражение в реальной жизни детей нашей страны. Только за прошлый год было зафиксировано более 51 тысячи ситуаций и случаев, когда государство, осуществляя функцию по защите детей, своевременно выявило риски, предупредило, обеспечило правовую защиту ребенка, — подчеркнула Закиева.

Она также поддержала предложение закрепить в Конституции положение о браке как добровольном и равноправном союзе мужчины и женщины, зарегистрированном государством.