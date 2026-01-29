Динара Закиева поддержала усиление ценности брака и семьи на конституционном уровне
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева на пятом заседании Комиссии по конституционной реформе поддержала норму о браке и семье в Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Она отметила, что в статье 27 проекта Конституции, как и в действующей редакции, закреплено фундаментальное положение о защите брака, семьи, материнства, отцовства и детства.
— Забота о детях и их воспитание является естественным правом и обязанностью родителей. Эти нормы имеют не декларативный характер, а прикладной характер. Их значение закладывается в основу государственной политики, а также является основой для нашей повседневной работы, деятельности правозащитников, специалистов в сфере защиты прав детей. Принимая решение или отстаивая принципиальные позиции в целях защиты детства, мы руководствуемся этим основополагающим постулатом Конституции. Самое важное, действие этих норм находит отражение в реальной жизни детей нашей страны. Только за прошлый год было зафиксировано более 51 тысячи ситуаций и случаев, когда государство, осуществляя функцию по защите детей, своевременно выявило риски, предупредило, обеспечило правовую защиту ребенка, — подчеркнула Закиева.
Она также поддержала предложение закрепить в Конституции положение о браке как добровольном и равноправном союзе мужчины и женщины, зарегистрированном государством.
— Эта норма, основанная на ценностях казахстанского общества, является объективной необходимостью любого государства, которое заинтересовано в устойчивом развитии. Важным моментом является закрепление требования о государственной регистрации брака. Это позволяет более эффективно защищать права детей. Поддерживаю данную норму, — отметила она.