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    Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан

    Восточноказахстанцы уже несколько дней обсуждают в социальных сетях необычную дымку, которая наблюдается сразу в нескольких районах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан
    Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

    Жители Шемонаихи жалуются на запах гари и ухудшение видимости, похожую картину отмечают в Усть-Каменогорске, а также в Уланском районе — дымка заметна в селах Таргын и Таинты.

    Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан
    Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

    Сначала жители строили разные версии происхождения серой пелены над населенными пунктами — от промышленных выбросов до пылевых бурь. Но теперь появилась официальная информация, которая указывает на источник за пределами Казахстана.

    По данным властей, причиной задымления стали масштабные природные пожары на территории России.

    Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан
    Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

    — По информации МЧС Российской Федерации, дымка в Восточно-Казахстанской области связана с последствиями природных пожаров в Красноярском и Алтайском краях, Омской, Иркутской областях и других регионах Сибири, — сообщили в акимате ВКО.

    Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан
    Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

    Таким образом, дым преодолел сотни километров и достиг территории Восточного Казахстана.

    — Подобные явления не являются редкостью, при определенных погодных условиях продукты горения могут переноситься воздушными потоками на значительные расстояния, практически не встречая препятствий, — добавляют экологи.

    Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан
    Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

    Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Сибири. По данным российских экстренных служб, только в Красноярском крае действуют десятки очагов природных пожаров. Ранее дым от них уже фиксировали в соседних российских регионах — Томской и Новосибирской областях.

    Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан
    Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

    Дополнительным фактором стал ветер северного и северо-западного направления, который в последние дни способствовал переносу воздушных масс в сторону Восточного Казахстана.

    Пока информации о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в населенных пунктах региона не поступало. Тем не менее жители продолжают отмечать характерный запах гари и снижение видимости.

    Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан
    Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

    Специалисты рекомендуют людям с заболеваниями органов дыхания, аллергикам и пожилым гражданам по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе в периоды наиболее плотной дымки.

    Ранее сообщалось, что пожар в горах нацпарка в Катон-Карагае потушили с помощью авиации.

    Пожар ВКО Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Экология Россия
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор