Дым из Сибири накрыл Восточный Казахстан

Восточноказахстанцы уже несколько дней обсуждают в социальных сетях необычную дымку, которая наблюдается сразу в нескольких районах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жители Шемонаихи жалуются на запах гари и ухудшение видимости, похожую картину отмечают в Усть-Каменогорске, а также в Уланском районе — дымка заметна в селах Таргын и Таинты.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Сначала жители строили разные версии происхождения серой пелены над населенными пунктами — от промышленных выбросов до пылевых бурь. Но теперь появилась официальная информация, которая указывает на источник за пределами Казахстана.

По данным властей, причиной задымления стали масштабные природные пожары на территории России.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— По информации МЧС Российской Федерации, дымка в Восточно-Казахстанской области связана с последствиями природных пожаров в Красноярском и Алтайском краях, Омской, Иркутской областях и других регионах Сибири, — сообщили в акимате ВКО.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Таким образом, дым преодолел сотни километров и достиг территории Восточного Казахстана.

— Подобные явления не являются редкостью, при определенных погодных условиях продукты горения могут переноситься воздушными потоками на значительные расстояния, практически не встречая препятствий, — добавляют экологи.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Сибири. По данным российских экстренных служб, только в Красноярском крае действуют десятки очагов природных пожаров. Ранее дым от них уже фиксировали в соседних российских регионах — Томской и Новосибирской областях.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Дополнительным фактором стал ветер северного и северо-западного направления, который в последние дни способствовал переносу воздушных масс в сторону Восточного Казахстана.

Пока информации о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в населенных пунктах региона не поступало. Тем не менее жители продолжают отмечать характерный запах гари и снижение видимости.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Специалисты рекомендуют людям с заболеваниями органов дыхания, аллергикам и пожилым гражданам по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе в периоды наиболее плотной дымки.

Ранее сообщалось, что пожар в горах нацпарка в Катон-Карагае потушили с помощью авиации.